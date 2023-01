Seit Montag, 2. Januar 2023, liegt im südlichen Seitenschiff des Kaiserdoms ein Kondolenzbuch für den am 31. Dezember verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI. aus. Einen Tag später bereits sind die ersten Seiten gefüllt. Fast immer sitzt jemand auf dem Stuhl und notiert etwas in das Buch oder blättert in Gedanken durch die beschriebenen Seiten. Auf dem Tischchen mit der schlichten weißen Decke brennt eine Kerze, daneben ist ein großformatiges Bild mit Trauerflor platziert, das den gebürtigen Bayer Joseph Aloisius Ratzinger in päpstlichem Gewand zeigt. Die meisten Besucher des Gotteshauses halten für einen Moment inne an, viele fotografieren die kleine Szenerie. Die meisten Einträge sind kurz, manchmal steht da nur ein Name, manchmal der Wunsch „Ruhe in Frieden“, auf Latein: Requiescat in pace. Auf der ersten Seite des Kondolenzbuches ist der Abschiedsgruß des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann zu lesen: „In Dank und Trauer verbunden. R.I.P.“