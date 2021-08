Es kreucht und fleucht im Garten. Es zwitschert, summt und brummt. Insekten, Vögel und kleine Wildtiere machen es sich rund ums Haus gemütlich. Es gibt viel Neues zu entdecken, manches nach langer Zeit wieder zu sehen. Wir sind gespannt auf das Getier in den Gärten unserer Leser. Auf der Pirsch im elterlichen Garten ist CDU-Stadtrat Frank Hoffmann auf Eidechsen getroffen.

Naturnah sei der Garten der Eltern in Dudenhofen, betont Hoffmann. In einem Steinhaufen zwischen bienenfreundlichen Blühpflanzen, Pfefferminze, Zitronenmelisse und Totholz hat er eine Eidechsen-Familie gefunden. „Die Eltern haben die Sandsteine als Rückzugsort für kleine Tiere aufgeschichtet“, erzählt Hoffmann von der Idylle für Mensch und Tier. Inzwischen seien die Eidechsen nicht mehr zu sehen, berichtet er. Das Foto hat er an einem der letzten warmen Tage aufgenommen. Für ihn sei die Entdeckung der Tierwelt in der Natur immer wieder ein schönes Erlebnis, sagt Hoffmann.

Platz zum Sonnen

Jürgen Walter, Biologe, BUND-Mitglied und Vorsitzender des Speyerer Naturschutzbeirats, erkennt in Hoffmanns Foto eine männliche Zauneidechse (Lacerta agilis), die zur Familie der „Echten Eidechsen“ gehört. „Mit ihren grünen Körperseiten ist sie unverwechselbar“, sagt er. Die Weibchen sind demnach braun, gemustert sind sie wie ihre männlichen Artgenossen. An dem typischen Streifenmuster auf dem Rücken unterscheiden sich Zauneidechsen nach Auskunft Walters von der ebenfalls bei uns heimischen, aber schlankeren Mauereidechse. Ähnlich gezeichnete Smaragdeidechsen gebe es in der Pfalz nicht mehr, bedauert der Biologe. Die Zauneidechse kann inklusive Schwanz bis zu 25 Zentimeter lang werden. Je älter ein Männchen ist, desto grüner.

Zu finden seien Zauneidechsen nicht nur im Garten der Hoffmanns in Dudenhofen, betont Walter. Sie leben gerne auch auf Bahnanlagen und Plätzen mit eher schütterem Bewuchs. „Im Garten benötigen sie Orte zum Sonnen und verstecken“, zählt er Steine oder Holz auf. Im Sommer seien das Eidechsen-Plätze zum Sonnen. Die kalte Jahreszeit verbringen die Reptilien in diesem frostgeschützten Unterschlupf, den sie im März wieder verlassen. Auf ihrem Speiseplan stehen Ameisen, Grillen, Käfer und Insektenlarven.

Vielerorts verschwunden

„Leider sind Zauneidechsen hier vielerorts verschwunden“, sagt Walter. Die Tiere würden mittlerweile auf der Roten Liste als gefährdet geführt. Ursache dafür ist nach seinem Eindruck der Hang zu „lebensfeindlichen Gärten sowie unsere Liebe zur Miezekatze“. Ihr sei die Zauneidechse ziemlich hilflos ausgeliefert. Im Gegensatz zu Vögeln oder Mäusen schaffen es die Eidechsen nach Walters Angaben nicht, Verluste durch erhöhte Reproduktion auszugleichen.

Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) hat die Zauneidechse zum „Reptil des Jahres 2020“ gekürt.