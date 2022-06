Ab Montag gibt es Einschränkungen auf der Alla-hopp-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen im Bereich der Trampolinhügel und der Parcouranlage unumgängliche Reparaturen an den Kunststoffbelägen an. Für diese Bereiche werden Absperrungen angekündigt. „Voraussichtlich können die Bereiche dann ab Montag, 27. Juni, wieder zur Nutzung freigegeben werden“, so die Stadt. Die übrigen Spielbereiche würden nicht gesperrt.