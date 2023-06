Ehrenamtliche reparieren Elektrogeräte und tauschen sich aus – von diesem Grundprinzip des Repair-Cafés ist Andrea Frieß felsenfest überzeugt, wie sie im Interview mit Narin Ugrasaner für die Rubrik „Die stillen Helden“ betont.

Frau Frieß, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich kümmere mich um die Organisation des Repair-Cafés, backe Kuchen, sorge für die Verpflegung, richte das Geschirr für Kaffee und Kuchen. Ich koordiniere den Ablauf und die Zuteilung. Die Reparaturen werden zunächst bei der Anmeldung von einer Kollegin aufgenommen. Je nachdem, welches Gerät repariert werden soll, werden diese den jeweiligen Reparateuren zugeteilt. Denn jeder hat seine Schwerpunkte. Wir kümmern uns im Durchschnitt pro Repair-Café um 30 Reparaturen mit ungefähr zehn Reparateuren. Die defekten Geräte reichen von Handys, über Küchengeräte, Kaffeevollautomaten bis hin zu Fernsehern, Rollatoren, Fahrrädern oder Kinderspielzeug. Alle Elektrogeräte werden zum Schluss nochmals von einem Elektriker überprüft. Was wir nicht reparieren, sind Mikrowellen und medizinisch-technische Geräte.

Was ist das Schwierigste daran?

Ich finde nichts Schwieriges daran. Es ist wie bei allen neuen Aufgaben – man lernt mit der Zeit dazu. Wir sind eine tolle Gemeinschaft und unterstützen uns gegenseitig. Wenn man länger dabei ist, weiß man auch, wer in welchen Bereichen seine Schwerpunkte hat. Es gibt auch Situationen, in denen mehrere Reparateure ihre Ideen und ihr Wissen einbringen, damit das Gerät repariert werden kann. Vor Kurzen haben wir im Team Zuwachs bekommen. Insgesamt sind wir circa 20 Personen zwischen 30 und 75 Jahren. Wir haben einen großen Andrang und freuen uns natürlich immer über Helfer. Im Oktober feiern wir das Zehnjährige. Im April hatten wir unser 100. Repair-Café.

Was war ein besonders prägendes Erlebnis?

Bei uns läuft viel zwischenmenschlich ab, es ist ein Miteinander. Unsere Gäste übergeben uns nicht einfach ihr defektes Gerät, um es später wieder abzuholen, sondern sind während der Reparatur dabei. Es gibt also immer einen Kontakt zu den Reparateuren. Manche Gäste tauschen sich aus, manche schauen dabei zu. Ich kann mich beispielsweise an eine Dame erinnern, die ihren defekten Fotoapparat repariert haben wollte. Es war ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes. Als das Gerät repariert werden konnte, war sie sehr dankbar darüber. Das war eine Situation, die mich emotional sehr berührt hat.

Warum machen Sie es gerne?

Ich bin ein Gemeinschaftsmensch, und wenn ich sehe, dass Menschen zusammenarbeiten, dann freut mich das. Das Befriedigende an der Aufgabe ist, dass sich die Menschen freuen und dankbar sind. Es ist schön, die Gespräche zu erleben und zu sehen, wie die Gäste eingebunden werden. Außerdem übernehme ich gerne Verantwortung. Ich mag den Austausch.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, absolut. Wir bekommen viele positive Rückmeldungen. Die Gäste kommen miteinander ins Gespräch, beobachten und unterhalten sich.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Ich freue mich, wenn ich etwas dazu beitragen kann, damit es jemandem ein bisschen besser geht. Besonders an diesem Ehrenamt ist natürlich auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Die Reparatur ist eine Alternative zum Neukauf, die Geräte können länger genutzt werden, es werden Ressourcen geschont und Müll vermieden. Bis jetzt wurden über 3000 defekte Geräte vorgestellt. Etwa die Hälfte von diesen konnten repariert werden. Bei einigen anderen Geräten konnten wir zum Teil auch Wege aufzeigen, wie weiter verfahren werden kann.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Einfach vorbeikommen und mitmachen! Wir sind alle Teamplayer und freuen uns über Unterstützung – sowohl in der Reparatur als auch in der Organisation oder Verpflegung.

Zur Person

Andrea Frieß ist 67 Jahre, Rentnerin und hat zuvor als Mototherapeutin im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in der Pädiatrie und in der Erziehungsberatungsstelle gearbeitet. Im Repair-Café ist sie seit zehn Jahren ehrenamtlich tätig. Außerdem engagiert sie sich beim TSV als Übungsleiterin Kindervolleyball sowie beim Kneippverein als Kursleiterin. Zu ihren Hobbys zählen Beach- und Hallenvolleyball, Wandern, Gartenarbeit und Treffen mit Freunden.

Kontakt

Das Repair-Café findet am zweiten Samstag im Monat in der Quartiersmensa plus St. Hedwig (Q + H), Heinrich-Heine-Straße 8, statt. Reparaturannahme jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Nächster Termin: 10. Juni. Näheres unter www.repaircafe-speyer.de oder Telefon 06232 6847142.