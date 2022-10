Ein 77-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Freitagmittag bei einem Unfall mit einem Auto im Kreisverkehr in der Lindenstraße leicht verletzt. Laut einer Mitteilung der Polizei war zu der Zeit ein 83-jähriger Mann mit seinem Auto im besagten Kreisverkehr unterwegs. Dieser habe den 77-Jährigen, der sich bereits vorher im Kreisverkehr befand, übersehen. Der 83-Jährige habe mit seinem Auto das Hinterrad des Fahrradfahrers touchiert und den 77-Jährigen so zu Fall gebracht. Der Radfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.