Ein unbekannter Mann hat einen 76-jährigen Speyerer in einer Bankfiliale in der Gilgenstraße ausgetrickst und sich so Zugang zu einem fünfstelligen Geldbetrag verschafft. Laut Polizei hat sich der Diebstahl am Samstag, 19. März, gegen 9.45 Uhr ereignet. Der Bestohlene sei in der Bank von dem mutmaßlichen Täter in ein Gespräch auf Englisch verwickelt worden. Der Rentner habe kurz zuvor 50 Euro abgehoben und Kontoauszüge ausgedruckt, als der Unbekannte ihn darauf hingewiesen habe, dass sich im Automaten noch 50 Euro befinden würden. Der 76-Jährige wollte laut Polizei seinen Kontostand überprüfen, seine Karte kam aber nicht mehr aus dem Automaten. Er sei davon ausgegangen, dass die Karte einbehalten wurde, und habe den Diebstahl deshalb nicht bemerkt.

Erst am Dienstag, 22. März, habe er auf seinem Konto mehrere Abbuchungen bemerkt. Der mutmaßliche Trickdieb wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß, dunkelhäutig, schlank, gepflegtes Äußeres und kurzes schwarzes Haar. Die Polizei rät zur Vorsicht an Bankautomaten, zu ausreichend Abstand zu anderen Personen und zur Verdeckung des Tastaturfelds bei der Eingabe der Geheimzahl.