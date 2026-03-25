Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Speyer warnt Kunden vor Internetseiten, die in Sprache und Gestaltung dem offiziellen Internetauftritt der Rentenversicherung ähneln. Teilweise werde unter www.rentnerauskunft.de auch das Logo der Deutschen Rentenversicherung imitiert. Auf den ersten Blick sei daher oft nicht erkennbar, dass es sich nicht um die offizielle Seite der Rentenversicherung, sondern um die Seite eines gewerblichen Dienstleisters handelt, der Leistungen der Rentenversicherung gegen Gebühr anbiete. Meist handele es sich um Rentenauskünfte und Renteninformationen, Versicherungsnummernachweise und Bescheinigungen über die Höhe der gezahlten Rente.

„Diese Leistungen sind bei der Deutschen Rentenversicherung grundsätzlich kostenlos“, so ein Sprecher. Sie könnten über die offiziellen Online-Services der Rentenversicherung angefordert werden. Zwar sei es grundsätzlich erlaubt, Leistungen gegen eine Gebühr anzubieten. Die gewerblichen Dienstleister müssten jedoch klar darauf hinweisen, dass sie nicht im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung handeln. Ein Blick ins Impressum kann helfen: Häufig finden sich dort Hinweise auf private Unternehmen, teils mit Sitz im Ausland. Bei Unsicherheiten könnten sich Bürger auch an die kostenfreie Nummer 0800 1000 4800 der Rentenversicherung wenden.