Auf der Zielgeraden ist die Baustelle am Hochhaus der Deutschen Rentenversicherung in Speyer. Das Parkhaus, das an der Ecke Josef-Schmitt-Straße zur Straße Am Wasserturm entsteht, und auf vier Stockwerken Platz für 181 Fahrzeuge bieten wird, soll Ende Mai fertig sein. „Wir liegen in den letzten Zügen“, teilt Pressesprecher Hans-Georg Arnold bei einem Baustellenbesuch mit. Momentan liefen auf den oberen Parkdecks die Beschichtungsarbeiten (unser Bild), die die Betonkonstruktion für Wind und Wetter wappnen sollen. Anschließend stünden letzte Malerarbeiten an. Die Zufahrt zum Parkhaus soll von der Josef-Schmitt-Straße über ein Chip-System erfolgen. Die Kosten für den rund 150 Tonnen schweren Stahlkoloss bleiben laut Arnold im Rahmen der veranschlagten 3 Millionen Euro. Sobald die Zufahrt gemacht ist, soll es noch Baumpflanzungen im Außenbereich geben. Wenn das Parkhaus fertig ist, stehen am Standort der Rentenversicherung laut Arnold für die rund 1200 Mitarbeiter 500 Parkplätze zur Verfügung – auch für mögliche E-Autos. Leerrohre für künftige E-Ladesäulen im Parkhaus wurden bereits verlegt und können laut Architekt Jochen Martini jederzeit ohne großen Aufwand nachgerüstet werden.