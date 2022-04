An der Spitze der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz (DRV) in Speyer wird überraschend eine komplette personelle Neuaufstellung nötig. Die DRV ist mit etwa 2200 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Domstadt.

Bekannt war, dass Geschäftsführer Matthias Förster (66) zum Jahresende ausscheidet. Seit Dienstag steht nun fest, dass auch sein Stellvertreter Charles Hall (51) das Haus verlässt – und das schon Ende April. Wie Förster am Dienstag in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ informierte, geht Hall aus rein persönlich Gründen weg von der DRV.

„Ab 1. Mai wird er als Direktor die Geschäfte einer öffentlich-rechtlichen Klinikgruppe im süddeutschen Raum führen“, so Förster. „Er war immer schon ein Klinik-Mann“, erläuterte Förster. Die Zusammenarbeit zwischen ihnen beiden sei gut gewesen, so der Geschäftsführer.

Keine zwei Jahre im Amt

Hall ist seit 1998 bei der DRV Rheinland-Pfalz und seit 1. Dezember 2020 deren stellvertretender Geschäftsführer. Zuvor hatte er die vier Reha-Kliniken der DRV Rheinland-Pfalz geführt. Er wurde „Vize“, als sein Vorgänger Förster als Geschäftsführer auf Saskia Wollny gefolgt war. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist Bad Waldsee die neue Wirkungsstätte Halls. Die DRV-Vorstandsvorsitzende Myriam Lauzi sagte dazu: „Halls Entschluss kam für uns überraschend, aber wir respektieren ihn selbstverständlich.“

Die DRV-Geschäftsführerposition Försters ist bereits seit wenigen Tagen ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 19. April. Neu besetzt werden kann die Stelle am 1. Dezember dieses Jahres. Bewerbungen lägen schon vor, sagte Förster.

Wahl am 15. Juli?

Über die Nachfolge in beide Positionen entscheidet die DRV-Selbstverwaltung, also der Vorstand und die Vertreterversammlung. Der Vorstand der DRV nominiert die Kandidatin oder den Kandidaten für die jeweilige Position. „Wenn alles gut läuft, könnte eine Wahl durch die Vertreterversammlung am 15. Juli schon erfolgen“, sagte Förster.