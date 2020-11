Zu stärkerem Lärm kann es ab Dienstag auf der Baustelle des Parkhauses der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in der Josef-Schmitt-Straße kommen. Grund sind Betonarbeiten. Betroffen ist vor allem das Viertel zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Gerhart-Hauptmann-Straße. Wann genau die Arbeiten beginnen werden, hängt unter anderem von der Witterung ab. Sie dauern etwa eine Woche und können auch samstags stattfinden.

Wie die Rentenversicherung vorab informiert, werden in der kommenden Woche in der fünfgeschossigen Stahlkonstruktion des Parkhauses die Rampen und Ebenen mit Beton ausgegossen. Der frisch eingebrachte Beton muss noch am selben Tag durch selbstfahrende Maschinen geglättet werden. Das sei bautechnisch so vorgegeben und lasse sich zeitlich nicht verschieben. Die Arbeiten könnten daher bis in die späten Abendstunden andauern. Die Stadt Speyer habe sei eigens genehmigen müssen.

Die DRV hat die Anwohner und die umliegenden Schulen direkt informiert. „Wir werden alles tun, um den zu erwartenden Lärm so gering wie möglich zu halten und bitten um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Mit dem Parkhaus schafft die DRV rund 180 zusätzliche Stellplätze für ihre Mitarbeitenden. Das soll die Parksituation im Viertel deutlich entspannen und so auch den Anwohnern zu Gute kommen. Im Frühjahr 2021 soll es fertig sein.

