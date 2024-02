Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Wasserrutsche in möglichst kurzer Zeit hinter sich zu bringen – was kann daran schwer sein? Doch bei der Speyerer Rutschmeisterschaft am Samstag im Bademaxx zeigt sich, dass es so einfach nicht ist, wenn man zu den Besten gehören will.

„Mein Ziel: Papa schlagen.“ Louis Brochowskis (16) Vorhaben am Samstag im Bademaxx ist ehrgeizig, denn sein Papa Jörg (52) stand schon mehrmals auf dem Siegertreppchen bei Rennrutsch-Wettbewerben,