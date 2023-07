Ein 62 Jahre alter Rennradfahrer ist am Dienstag gegen 17.45 Uhr bei einem Unfall mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 66-jährige Fahrer des Lkw mit seinem Fahrzeug samt Auflieger die Joachim-Becher-Straße in Fahrtrichtung der Straße Am neuen Rheinhafen. Als er plötzlich ein Knallgeräusch wahrnahm, stoppte er sein Fahrzeug und fand hinter dem Auflieger den gestürzten Rennradfahrer. Dieser hatte nach bisherigem Stand der Ermittlungen den Windschatten des Lkw ausgenutzt und war wegen zu geringem Sicherheitsabstand auf den Auflieger aufgefahren. Der Radfahrer war ansprechbar, konnte sich aber nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand kein Schaden, das Carbon-Rennrad brach bei dem Unfall auseinander. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer, Telefon 06232 137-0, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de, zu melden.