Nur wenige Clubsport-Automobil-Slaloms finden in diesem Jahr in der Pfalz statt. Zwei davon richtet der Motorclub Haßloch im Gewerbegebiet von Speyer aus. Am kommenden Wochenende ist die zweite Auflage des ADAC-Ortsclubs.

Am Samstag drehen in Speyer die Mazda-Piloten ihre Runden wie auch der Nachwuchs im Slalom-Motorsport. Die Fahrer können dabei Punkte für die Pfalzmeisterschaft sammeln.

Los geht es um 13 Uhr mit dem ersten Lauf im Slalom-Youngster-Cup, bei dem es schon eine kleine Vorentscheidung in der Pokalwertung geben kann. Nochmals ins Lenkrad greifen die 15- bis 21 Jahre alten Piloten ab 16 Uhr. Dazwischen werden zwei Läufe zum Mazda MX 5-Cup ausgetragen. Erwartet werden bei diesem Wettbewerb Fahrer aus der Pfalz, dem Saarland, dem Mittelrhein und aus dem Schwabenland.

60 Piloten beim Slalom

Den Auftakt am Sonntag machen die Fahrer im Slalom-Youngster-Cup und ab 10.30 Uhr gehen die Mazda MX 5-Piloten für zwei Wertungsläufe auf die Strecke. Um 12 Uhr starten die Läufe im Clubsport-Automobil-Slalom, zu denen rund 60 Piloten aus einem weiten Einzugsgebiet erwartet werden. Anschließend bietet der Motorclub Haßloch als Veranstalter Gleichmäßigkeitsfahrten an, für die keine Lizenz erforderlich ist. Da können sich Autofahrer präsentieren, die nicht gegen die Uhr fahren wollen. Veranstaltungsleiter sind Friedel Joho und Günter Endres, die für ihren Parcoursaufbau bekannt sind. Die erfolgreichen Fahrer in den einzelnen Klassen bekommen Pokale.