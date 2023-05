Mit einem sich sehr renitent gebärenden Mann hatten es Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag in Speyer zu tun. Ein Rettungswagen war gegen 15.35 Uhr wegen eines alkoholisierten 54-Jährigen in den Closweg gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, beleidigte der Mann mehrfach eine Rettungssanitäterin und zeigte sich zunehmend aggressiv. Das änderte sich auch nicht, als die Polizei eintraf. Der Mann habe „jegliche Kooperation“ verweigert und sich damit gebrüstet, die Beamten entwaffnen zu können. Weil er an dem Tag schon einmal auffällig geworden war, wurde ihm eine Festnahme angekündigt. Offenbar um diese zu verhindern, habe der Mann plötzlich in Richtung des Einsatzgürtels eines Beamten gegriffen, schildert die Polizei. Die Beamten hätten sich daher gezwungen gesehen, den weiterhin aggressiven 54-Jährigen zu fixieren und zur Dienststelle zu bringen. Dort habe der Mann ein „sich selbst gefährdendes Verhalten“ gezeigt, „indem er versuchte, eine genähte Wunde aufzureißen“, so die Polizei. Außerdem habe er die Toilette in seiner Gewahrsamszelle geflutet. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er sei habe letzten Endes in eine Fachklinik gebracht werden müssen.