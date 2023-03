Die Nachtruhe der Anwohner empfindlich gestört haben offenbar zwei volltrunkene Männer, die die alarmierte Polizei am Mittwoch gegen 23.20 Uhr in der Fritz-Ober-Straße vorfand. Laut Polizeibericht saßen ein 32- und ein 34-Jähriger in einem Transporter und hörten laut Musik. Da jeder eine Flasche Bier in den Händen gehalten habe und beiden nach Alkohol gerochen hätten, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab bei dem Jüngeren einen Wert von 1,9 Promille und bei dem Älteren einen Wert von 3,01 Promille. Die Polizei drehte den beiden Trinkkumpanen die Musik ab und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Dass eine solche bereits stattgefunden hatte, sei nicht ersichtlich gewesen, so die Polizei.