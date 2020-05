Die Remigiusbücherei in der Otterstadter Schulstraße ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Der Öffnungszeiten sind Mittwoch, 18 bis 20 Uhr, und Sonntag, 10 bis 12 Uhr. „Allerdings müssen natürlich auch bei uns folgende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden“, informiert Büchereileiterin Ute Straßer. Der Eintritt in den Büchereiraum sei immer nur für einen Erwachsenen oder ein Kind ab Grundschulalter gestattet. Ein Ordner achtet auf Sicherheitsabstände am Eingang. Es müsse Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Zudem sind Handschuhe oder Handdesinfektion Pflicht. Nach Möglichkeit soll der Onlinekatalog (bibkat.de/remigius-buecherei) genutzt werden, damit das Büchereiteam die Wunschtüte vorzeitig richten kann. Bilderbücher können nicht online, sondern müssen vor Ort ausgewählt werden. Das Büchereiteam stellt auch eine gewisse Anzahl zusammen, wenn das gewünscht wird. Die Bücherei ist dienstags (15 bis 17 Uhr) und freitags (9 bis 11 Uhr) telefonisch erreichbar, um Wünsche entgegenzunehmen: 06232 490840. Die Remigiusbücherei habe die Zwangspause genutzt und rund 400 neue Medien eingestellt, sagt Straßer.