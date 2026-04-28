Der TSV Speyer strebt die Rückkehr in die Regionalliga an. In der Relegation der Vizemeister geht es dabei in zwei Spielen gegen Eintracht Frankfurt.

Speyer tritt am Maifeiertag (15 Uhr) in Hessen an, die er am Sonntag (15 Uhr) dann in der Osthalle erwartet. „Wir wissen gar nicht so viel über Frankfurt“, sagte Trainer Gerrit Jann im Gespräch mit unserer Zeitung. Er erinnert sich aber an die Familie Schaus. Vater Franz trainierte ihn einst zu Zweitligazeiten bei TGM Mainz-Gonsenheim. Dort spielte auch Sohn Mario und heute – für die Eintracht.

„Wir haben weitertrainiert“, berichtete Coach Jann, wenn auch nicht immer vollzählig. Denn der letzte Auftritt liegt schon einige Wochen zurück. Die Pause bezeichnet er eher als Nachteil: „Beide konnten jetzt durchschnaufen, mal sehen, wer es besser verkraftet. Es ist Sonne, und wir gehen in den Sand“, so auch am Sonntag unmittelbar vor dem Interview: „Keiner will mehr unbedingt.“

Jann entspannt

Nun geselle sich die Drucksituation hinzu. Der TSV könne, wenn er in Fahrt komme und selbstlos spiele, auch bessere Gegner schlagen: „Die Tagesform entscheidet. Wir schauen, was rauskommt. Ein Aufstieg wäre cool, wenn nicht, ist es auch kein Beinbruch. In der Oberliga können wir uns auch weiterentwickeln.“

Nach Platz zwei und verlorener Relegation sei das dann auch okay: „Wir haben eine gute Saison mit der verdienten Vizemeisterschaft gespielt und uns weiterentwickelt.“ Simon Röhrich fehlt wegen Urlaubs. Derweil klärt Jann noch die Spielberechtigung für Simon Hennicke. Der pausierte in dieser Saison und lief zuletzt für SSC Hanau auf.