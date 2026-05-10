Ganz einfach ist es in der Relegation nicht. Denn das klassische Aufstiegsspiel Team A gegen B gibt es nicht.

Vielmehr messen sich drei Teams an einem Tag. Eine steigt auf. Um den Bezirksliga-Einzug rankten sich der Vizemeister der Bezirksklasse Nord, TSV Speyer II, aus dem Süden ASV Arzheim und TTC Germersheim III, Achter der Bezirksliga. „Falls in der Bezirksliga oder in den Ligen darüber Mannschaften nicht für die neue Saison melden, können auch der Zweite oder Dritte der Relegation über die Auffüllregelung der Wettspielordnung aufsteigen“, erklärt Bezirkssportwart Jürgen Wissing.

Heimrecht genoss Germersheim III als klassenhöchster Verein. Zum Auftakt siegte der ASV Arzheim gegen den Gastgeber, der als Bezirksligist naturgemäß eigentlich die Favoritenrolle einnahm, mit 9:5. Deshalb stand schon fest, dass die TSV-Zweite keinesfalls die dann folgende Partie gegen Arzheim verlieren durfte und mindestens ein Remis benötigte, um noch den ersten Platz zu belegen.

Fehlstart Speyer

Der Start in die Partie verlief jedoch alles andere als gut. Alexander Rieger/Sebastian Hauptmann blieben vorerst der einzige Lichtblick, als sie ihr Doppel gegen Arzheims Maximilian Stein/Edelbert Wagenblatt in drei Sätzen gewannen. Die übrigen fünf der ersten sechs Duelle sicherten sich jedoch allesamt die Arzheimer.

Mit einem 1:5 im Gepäck folgte abschließend auch keine Aufholjagd mehr. Zhen Huang und Alexander Rieger gelangen die einzigen beiden Siege in der Folge. Das 3:9 des TSV Speyer II bedeutete bereits das Aus der Aufstiegshoffnungen. Arzheim geht hoch. In der abschließenden Auseinandersetzung gegen den TTC Germersheim III ging es dann darum, zumindest den zweiten Rang zu erringen und die Möglichkeit eines eventuellen Nachrückens zu erhöhen. Doch auch hier lief das Match gleich zu Beginn völlig weg. Drei verlorene Doppel schlugen zu Buche. Alexander Rieger mit gleich zwei Siegen und Sebastian Hauptmann mit einem weiteren Erfolg punkteten beim neuerlichen 3:9 für die Domstädter.