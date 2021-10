Durchwachsen fiel die Bilanz des verkaufsoffenen Sonntags gestern in Speyer aus. 14 Tage nach dem ersten Angebot dieser Art 2021 waren viele Geschäfte erneut von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Vor allem in und um die Maximilianstraße herrschte reger Betrieb, aber nicht alle Inhaber waren mit der Nachfrage zufrieden. „Nicht so doll, eher wenig los diesmal“, hieß es beim Modehaus Charlott. Als „eher traurig“ ordnete Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, die Umsätze ein. Das gute Wetter habe viele in die Natur gelockt, auch die Werbung sei diesmal eingeschränkt gewesen. Laut Polizei lief alles gesittet ab. An den weiteren verkaufsoffenen Sonntagen am 31. Oktober und 28. November müsse dennoch festgehalten werden, da viele Geschäfte Nachholbedarf bei den Umsätzen hätten, so Bödeker. Dazu kommt am Freitag, 12. November, ein „Lichterfest“, das zum abendlichen Einkauf animieren soll: Eine Spezialfirma aus Landau wird laut Leistungsgemeinschaft die Hausfassaden beleuchten. „Zu dieser dunklen Jahreszeit hat das einen großartigen Effekt, dazu sind die Preise für die Aufsteller sehr gering“, so der Verbund, der Interessenten ermutigt, sich bei Koordinatorin Heidi Jester von der Stadtverwaltung zu melden.