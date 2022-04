Noch nie haben so viele Klassen an den Waldjugendspielen des Forstamts Pfälzer Rheinauen teilnehmen wollen. Von fast 60 Bewerbern haben es knapp 30 in den Forst rund um die Speyerer Walderholung geschafft. Das sind immer noch einige mehr als in den Vorjahren. Organisator Volker Westermann kennt einen Ausweg für diesmal leer ausgegangene Interessenten.

Seit drei Jahren wieder dabei sind Schüler der Fuchsbach Grundschule Zeiskam. „Die Kinder können sich für Waldthemen begeistern“, sagt Lehrerin Hilke Uihlein. Vor der Teilnahme der Klasse 3a habe die Pädagogin im Sachkundeunterricht das Thema Klimawandel behandelt. Nach dem erlebnisreichen Vormittag im nördlichen Speyerer Stadtwald will Uihlein in der Schule verschiedene Naturthemen mit dem Schwerpunkt Wald vertiefen, kündigt sie an.

Die Drittklässler haben offensichtlich Spaß an der Station mit den Wasserkellen. Forstwirt Martin Löhle vom Forstamt Pfälzer Rheinauen hat ihnen das jeweilige Prinzip für die beiden Wegstrecken erläutert: „Wenn das Wasser bei einem Starkregen auf keine Hindernisse trifft, dann rauscht es einfach so durch. Deshalb lauft ihr dort mit den Wasserkellen schnell. Dort aber, wo es Bäume, Felsen und Sträucher gibt, wird das Regenwasser abgebremst. Auf dem Weg mit den Baumscheiben lauft ihr langsam Slalom.“ Augenscheinlich schwieriger fällt den Kindern, langsam zu machen. Schließlich gibt es Punkte für die abgelieferte Leistung – und schnell heißt oftmals besser, aber eben nicht immer.

Neue Station nach Ahrflut

„Kinder haben wie viele Erwachsene die schrecklichen Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal noch vor Augen“, sagt Umweltbildungsförster Volker Westermann. An der Wasserkellen-Station, einer von insgesamt zwölf für jede Schulklasse, soll den Schülern vermittelt werden, dass der Wald wie ein Schwamm große Mengen Regenwasser aufnehmen und vorübergehend speichern kann. „Das verhindert Überschwemmungen oder verringert diese zumindest“, teilt Westermann zur vergangenes Jahr neu ins Programm aufgenommenen Station mit. Den Inhalt der Wasserkellen schöpfen die Kinder aus Sauna-Bottichen und schütten ihn dann im Ziel in Plastik-Behälter.

„Wir entwickeln die Waldjugendspiele ständig weiter“, sagt Ralf Bischoff von der Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt. Er koordiniert die vom „Forst“ gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald veranstalteten Spiele mit pädagogischem Mehrwert. „In diesem Jahr gibt es 26 Standorte“, teilt Bischoff mit, während er beobachtet, wie sich die Drittklässler aus Zeiskam an der neuen Station schlagen. Den Auftakt im Land machen traditionell Ende April die Forstämter Donnersberg und Pfälzer Rheinauen. Er und Westermann haben einige Ideen, um den Ablauf an der einen oder anderen Station noch besser zu machen.

Förster zum Buchen

„Es sind mehr als 30 Stationsbetreuer und weitere Helfer im Einsatz“, sagt der Förster. Außer Beschäftigten bei den Forstämtern nennt er ehrenamtliche Jäger und Umweltpädagogen als engagierte Personen. Über die „Manpower“ freut sich Ralf Bischoff, der auch bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald aktiv ist. „Wir stellen viele bei den Waldjugendspielen benötigte Materialien“, teilt er für die Schutzgemeinschaft mit.

Westermann verweist auf Sponsoren aus der Region, ohne die insbesondere die Preisvergabe für die erfolgreichsten Klassen nicht möglich wäre. Wegen Corona fiel diesmal die gewohnte Siegerehrung aus. Wobei für ihn mit Blick auf fast 600 teilnehmenden Drittklässlern das olympische Motto „Dabeisein ist alles“ zähle. Und wer nicht dabei sein konnte, der kann den Umweltbildungsförster für einen Waldtag buchen.