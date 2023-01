Speyers größter Tanz: Diesen Rekord haben Schüler und Lehrer der Integrierten Gesamtschule (IGS) Georg-Friedrich Kolb am Donnerstagmittag mutmaßlich aufgestellt. Fast 1800 Beine bewegten sich auf dem Schulhof in fast perfekter Choreographie zum Lied „Celebration“ von Kool & The Gang. Einstudiert hatten sie die Darbietung zuvor im Sportunterricht. Sie war eine Überraschung für Direktor Rüdiger Nauert (63), der Ende des Monats in den Ruhestand geht. Mehr als ein Jahrzehnt hat er die Schule seit ihrer Gründung geleitet.

Die Idee für den ehrenwerten Auftritt hätten die Sportlehrer gehabt, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Petra Fischer-Wolfert. Sie selbst habe dann unter einem Vorwand einen Termin bei Nauert erbeten und den scheidenden Chef an das Fenster mit der besten Sicht gelockt. Auf dem Weg dorthin sei es im Schulhaus schon auffallend still gewesen, berichtet sie. „Es fühlte sich an wie Weihnachten.“ Das Ganze war als „Flashmob“ mit zumindest für Nauert überraschender Zusammenkunft organisiert. Die Technik-AG sorgte für den guten Ton, der offenbar auch in der Umgebung der Schule in Speyer-Ost gut ankam: „Es gab zumindest keine Beschwerden im Sekretariat.“