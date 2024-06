Verletzt wurden drei Männer im Alter von 23, 27 und 50 Jahren, als sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Berliner Platz in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Duo gerieten. Laut Polizei hatten ein 23-Jähriger und ein 31-Jähriger das Trio attackiert und Reizgas versprüht, so dass die Angegriffenen Atemwegsreizungen erlitten. Zwei der Geschädigten wurden zudem durch Schläge verletzt. Die genauen Hintergründe der Tat sind der Polizei noch nicht bekannt. Die beiden Täter wurden vor Ort kontrolliert, das Reizgas sichergestellt. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an: pispeyer@polizei.rlp.de.