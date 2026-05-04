Jahrelang bröckelte die alte Reithalle auf dem Normand-Gelände vor sich hin. Jetzt schreitet der Umbau schnell voran. Die ersten Mieter stehen fest, andere sind abgesprungen.

Bei Speyers Dauerbrenner-Bauprojekt wird es konkret: Ende September soll das Erdgeschoss der ehemaligen Normand-Reithalle fertig sein, zwei Monate später sollen auch die beiden Stockwerke darüber bezogen werden können. „Es ging extrem schnell“, sagt Frank Schmidt über die bisherige Bauphase seit Oktober 2025. Der Römerberger und seine Gattin Katja gehören ebenso zum Bauherren-Team wie seine Gattin Katja, das Speyerer Paar Michael Weber und Vibeke Walger sowie Erik Durm, der Fußballweltmeister von 2014 aus der Westpfalz. „Gute Planung und die richtigen Handwerker“ waren laut Bauleiter Schmidt bisher entscheidend.

Auch bei der Vermietung stehen die in der Grundstücksgemeinschaft Reithalle Speyer GbR vereinigten Investoren nach Einschätzung Schmidts und Webers gut da: „Zu diesem Zeitpunkt eine solche Auslastung zu haben, ist sehr erfreulich“, betont der hauptberuflich als Immobilienmakler tätige Weber. Vier der fünf oder sechs Büroeinheiten seien vermietet: Ins Erdgeschoss kämen eine Hausverwaltung und die Verwaltung einer Seniorenbetreuung, ins zweite Obergeschoss ein Steuerberater und eine Beratungsgesellschaft. Die 650 Quadratmeter im ersten Obergeschoss sind noch zu haben – entweder komplett oder als geteilte Einheit. „Wir sind relativ weit in unseren Gesprächen“, sagt Schmidt dazu. Aktuell gebe es einen Interessenten aus dem Sozialbereich.

Kehrtwende bei Gastronomie

Herausfordernd könnte noch die Aufgabe werden, den Mieter für die gastronomische Fläche zu finden, die 500 der 2000 Quadratmeter Nutzfläche im Inneren umfasst und draußen einen Biergarten im südwestlichen Bereich. Vorigen Herbst war die Einigung mit Sandra Heß vom „Cozy“ aus dem Industriehof verkündet worden, vor wenigen Tagen wurde diese zurückgenommen. Heß berichtet von einer intensiven Planungsphase, an deren Ende eine Entscheidung gefallen sei: „Im Laufe der Entwicklung haben sich die Rahmenbedingungen so verändert, dass unser ursprüngliches Konzept – so wie wir es uns vorstellen und umsetzen möchten – nicht mehr realisierbar war.“ Man mache etwas „zu 100 Prozent richtig oder gar nicht“. Zu den Hintergründen äußert sich Heß auf Rückfrage nicht. Zunächst bleibe für ihren Betrieb nun „alles beim Alten“.

Auch Schmidt gibt sich bei dem Thema zurückhaltend. Man habe eben „festgestellt, dass es nicht passt für beide Seiten, und den Vertrag aufgehoben“. Es werde aber schon wieder mit neuen Interessenten verhandelt und auf eine Lösung noch in diesem Jahr gehofft. Die Gastronomie sei eine „Schlüsselposition“, so der als Dienstleister in der Immobilienbranche ebenfalls erfahrene Schmidt. Er war einst Gründer der Speyerer Niederlassung von Engel + Völkers und steht heute hinter dem Unternehmen Zinshaus + Consulting. Für das Lokal werde ein renommierter Gastwirt gesucht, der auch die Verwaltung des an seine Einheit angrenzenden Eventraums übernehme. Dieser Raum könne von allen Nutzern des Quartiers gebucht werden.

Es wird heller

Ein Clou bei der Gastro-Architektur ist der Balkon im ersten Obergeschoss. Ein Stockwerk höher kommt nochmals ein Balkon für die Büro-Nutzer hinzu. Diese offene Bauweise hat laut Schmidt auch mit den Anforderungen des Denkmalschutzes zu tun, denn das zehn Meter hohe Betongerippe der einstigen Reit- und Sporthalle müsse erkennbar bleiben. In anderen Bereichen wurden mit Trockenbau und Stahl-Holz-Decken zwei zusätzliche Nutzungsebenen eingezogen, die auf Wunsch der jeweiligen Mieter individuell zugeschnitten werden. Sie sind über Treppen und einen Aufzug erreichbar. 28 neue Dachfenster machen die Halle heller, auch im Wandbereich kamen neue Fenster hinzu.

Die „neue“ Reithalle wird in die Nahwärmeversorgung des Normand-Quartiers einbezogen. Klimaanlagen, Be- und Entlüftung sowie Fußbodenheizung sind schon eingebaut. Aktuell wird die Außendämmung angebracht und das Dach neu gedeckt. Darauf kommt später noch eine Photovoltaik-Anlage. Zur Außenanlage gehören 20 Parkplätze. Anders als früher in Aussicht gestellt, ist die Fläche umzäunt und mit einer Hecke eingefriedet. Es werde Öffnungen zur Spielfläche auf dem ehemaligen Exerzierplatz hin geben, kündigen Schmidt und Weber an. Ganz offen habe man die im früheren Zustand „größte Hundetoilette Speyers“ aber nicht lassen können.

In Wettbewerb durchgesetzt

Die Reithalle-Hülle wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet und ersetzte einen Vorgängerbau aus den 1880er-Jahren. Sie gehörte nach dem Krieg zur in den 1990er-Jahren aufgelösten französischen Normand-Kaserne, kam danach in städtische Hand und wurde teilweise als Sporthalle und Lager genutzt. Dann stand sie leer und wurde 2020 nach einem Ideenwettbewerb für Schmidts und Webers Konzept „Speyer together“ reserviert. Auch als 2024 die Baugenehmigung vorgelegen habe, hätten sie den Kauf für eine hohe sechsstellige Summe nochmals ernsthaft hinterfragt, betonen die Investoren. „Die Zinsen waren höher, die Vermietung war schwieriger geworden.“ Die ursprünglich eingeplante Coworking-Fläche rentiere sich nach der Pandemie weniger, weil Anbieter nur noch auslastungsabhängig Miete zahlen wollten. „Darauf können wir nicht eingehen.“ Die gute Lage habe schließlich den Ausschlag für das „eng kalkulierte“ Konzept gegeben.

Gut 3 Millionen Euro seien nun nochmals für den Umbau einkalkuliert, berichtet Schmidt. „Problemkinder“ mit Zusatzkosten seien das aufwendige Schallschutzkonzept und die Rettung des markanten Türmchens: Dessen Bewehrung ist durchgerostet, es bröckelt und ist dem Investor zufolge einsturzgefährdet. Deshalb müsse wohl ein neuer Betonsockel entstehen und der Stahlbeton in teurer Handarbeit freigelegt sowie entrostet werden.

Geld dafür steuert auch Ex-Profi-Fußballer Erik Durm bei, der 2024 beim 1. FC Kaiserslautern seine Karriere beendet hat und heute nach eigenen Angaben als Botschafter der Marke Jako, Berater und Bauträger tätig ist. Er habe schon als Investor für ein Mietshaus in der Speyerer Lindenstraße mit Schmidt zusammengearbeitet. „Wir kennen uns lange und haben eine Vertrauensbasis, deshalb habe ich mich gerne auch am Reithallen-Projekt beteiligt“, betont der 33-Jährige. „Es bringt die Menschen zusammen, das braucht man heute mehr denn je.“