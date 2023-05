Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sehr viele hoch motivierte Jugendliche und Einsteiger erlebte die Richter-Riege am Wochenende beim Westernturnier auf dem Ludwigshof. Nach zehn Jahren kehrte der Verband erstmals wieder zum RC Speyer zurück mit Aussicht auf Wiederholung.

Mit ihrer Breitensportveranstaltung lockte die Erste Westernreiterunion Rheinland-Pfalz 60 Teilnehmer an. Die traten größtenteils in mehreren Disziplinen an, so dass die Richter an zwei Tagen knapp