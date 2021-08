Mit neuem Konzept (kürzer und ohne M-Springen) nach zweijähriger Zwangspause (mangelndes Interesse, Corona) hat der Reit- und Fahrverein Schwegenheim am Wochenende sein Turnier ausgerichtet. Für die besten Ergebnisse der Starter aus der Region sorgte Ramona Haass vom RC Speyer.

Jeweils auf Carlotta belegte sie in der Dressur Platz drei und im Stilspringen Rang fünf. Beim Höhepunkt am Samstag, der Prüfung der Klasse L mit steigenden Anforderungen kam der Speyerer Luca-Jośe Bengert mit Calypso auf Rang 14.

Der Höhepunkt

Der Sieg ging an Leo Koob (PSV Wald-Michelbach) und Coco Jambo, gefolgt von Miriam Strunk (Kurpfälzischer PRSV Brühl, Forstmäuschen) und Benita Zimmerer (RFPZV Wiesental, Clancy).

Den Höhepunkt zum Abschluss am Sonntag, ein L-Springen mit Stechen, entschieden in der ersten Abteilung Johanna-Elisabeth Scherer (Eichenhof Herxheim, Chaya) sowie in der zweiten Maren Nied/RFV Zeiskam, Viento) für sich.