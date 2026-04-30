Der Reitclub Speyer hat sich neu aufgestellt: Zur neuen Vorsitzenden wurde auf der jüngsten Mitgliederversammlung Ines Magin gewählt.

Ines Magin folgt auf Sandra Rummel-Rudolph, die das Amt aus persönlichen Gründen abgegeben hatte, dem knapp 200 Mitglieder zählenden Verein jedoch weiterhin verbunden bleibt. Mit mehr als 36 Jahren als Aktive im Reitsport bringe Magin „reichlich Erfahrung für diese herausfordernde Aufgabe mit“, informiert der Reitclub. Zweite Vorsitzende bleibe Denise Maurer, was für Kontinuität in der Vereinsführung sorge. Maurer bekleidete in der Vergangenheit bereits mehrere Ämter im Vorstand.

Die Position des Anlagenwarts werde künftig „aufgrund des erheblichen Umfangs der Aufgaben doppelt besetzt“, so der Reitclub, der nach seiner Gründung 1976 sein Domizil auf dem Hofgut der Familie Bonnet am Steinhäuserwühlsee aufgeschlagen hat. Auf dem Ludwigshof sind die Reiter noch heute zu Hause. Die Verantwortung für die weitläufige Anlage des Vereins liege fortan in den Händen von Andreas Magin und Robin Walther. Als Schriftwartin fungiert künftig Lea Fellendorf, Caroline Süsser wurde zur Wirtschaftswartin gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Jugendwartin Isabelle Burkard, Kassenwartin Eva-Marie Rakob sowie Sportwartin Sandra Drawe.

Die Neuwahlen seien in einer für den Verein „herausfordernden Zeit“ erfolgt, berichtet der Reitclub, der sich nicht nur steigenden Kosten gegenübersieht. Der Brand des Strohlagers, das zusammen mit einer Feldscheune am 12. März in Rauch aufging, belaste die Gemeinschaft der Pferdefreunde schwer, finanziell wie organisatorisch. Die Neuwahlen zeigten jedoch, „dass die Mitglieder hinter ihrem Verein stehen und Verantwortung übernehmen“, so der Reitclub, der großen Aufgaben entgegensieht. Nicht nur ist das Dach einer Reithalle sanierungsbedürftig. Auch das 50. Jahr seines Bestehens will der besonders der Nachwuchsarbeit verpflichtete Verein würdig begehen. Als ein Höhepunkt im Jahreskalender gilt das große Westernturnier am ersten Augustwochenende.