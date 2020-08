Reiserückkehrern, die sich im Abstrichzentrum in der Halle 101 auf das Coronavirus testen lassen, könne derzeit nicht gewährleistet werden, dass sie persönlich und umgehend über negative Ergebnisse informiert werden. Das teilen die Stadtverwaltung Speyer und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit. Grund sei die hohe Anzahl an Personen, die sich derzeit testen ließen. „Sichergestellt ist jedoch, dass alle positiv getesteten Personen innerhalb von in der Regel 48 Stunden, spätestens aber 72 Stunden, telefonisch über das positive Testergebnis informiert werden“, schreibt die Stadt. Personen, die nicht innerhalb von 72 Stunden kontaktiert werden, wurden laut Stadt demnach negativ getestet.

Terminvereinbarung nötig

Wer seinen schriftlichen Befund über das negative Ergebnis bekommen wolle, könne frühestens 72 Stunden nach dem Test telefonisch beim DRK einen Abholtermin vereinbaren. Die Hotline ist von Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, unter 06232 600214 und 06232 600212 zu erreichen. Zur Abholung sei das beim Test ausgehändigte Schreiben mit der persönlichen Identifikationsnummer mitzubringen. Reiserückkehrer mit Wohnsitz in Speyer oder den Gemeinden Römerberg, Dudenhofen, Harthausen, Hanhofen und Böhl-Iggelheim können sich in der kommenden Woche Montag, Mittwoch und Freitag in der Halle 101 jeweils zwischen 16 und 19 Uhr kostenlos testen lassen. Vorher müsse jedoch ein Termin über die DRK-Hotline vereinbart werden.

Ein neuer Infektionsfall in Speyer

Die Stadt informiert zudem darüber, dass es in Speyer seit Freitag einen neuen Infektionsfall gibt. Somit haben sich 127 Menschen seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Davon gelten 113 als wieder genesen, in Quarantäne waren am Freitag 38 Speyerer.