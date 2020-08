Von den 96 Personen, die am Mittwoch das Abstrichzentrum in der Halle 101 aufgesucht haben, wurden vier positiv auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus getestet. Das teilte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach am Samstag mit. 92 Testergebnisse kamen negativ zurück. Am Freitag waren laut Eschenbach 95 Personen im Abstrichzentrum. Wie berichtet, haben Reiserückkehrer seit Kurzem die Möglichkeit, sich in der Halle 101 kostenlos auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus testen zu lassen. Reiserückkehrer mit Wohnsitz in Speyer oder den Gemeinden Römerberg, Dudenhofen, Harthausen, Hanhofen und Böhl-Iggelheim können sich in dieser Woche Montag, Mittwoch und Freitag jeweils zwischen 16 und 19 Uhr testen lassen. Vorab muss laut Stadtverwaltung jedoch ein Termin über die Hotline des Deutschen Roten Kreuzes Speyer vereinbart werden unter 06232 600212 und 06232 600214. Die Nummern sind von Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, erreichbar. Zum Termin im Testzentrum ist laut Stadt zudem unbedingt ein Nachweis über den Auslandsaufenthalt mitzubringen, beispielsweise eine Hotelrechnung oder ein Stempel im Reisepass.