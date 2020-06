Die Anzahl der Corona-Infizierten in Speyer seit Ausbruch der Pandemie hat sich am Donnerstag nicht erhöht. Es bleibt bei 95 Fällen (Stand: 15 Uhr), davon 85 bereits Genesene und zwei Verstorbene, so die Stadt. Von 29 auf 36 erhöht habe sich jedoch die Anzahl der Personen in Quarantäne. Grund laut Stadt: „ein Schwung Reiserückkehrer“. Wer in Nicht-EU-Ländern war, muss nach wie vor in häusliche Isolierung.