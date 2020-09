Die Anzahl der aktuellen Corona-Quarantänefälle in Speyer ist am Mittwoch spürbar angestiegen: von 40 am Vortag auf 60. Es gab jedoch mit in der Summe 145 nicht mehr Infizierte, teilte die Stadt mit. Erklärung seien überwiegend Reiserückkehrer. Sie müssen sich nach der Ankunft aus sogenannten Risikoländern in Quarantäne begeben, bis ein negativer Test auf das Virus vorliegt. Am Dienstag seien fünf Personen aus dieser Kategorie gemeldet worden, am Mittwoch schon 28, so die Stadt. Ihre Testergebnisse lägen noch nicht vor. Zur Gruppe der Personen in Quarantäne gehören neben den Infizierten selbst und Reiserückkehrern auch Kontaktpersonen von Infizierten. Von den 145 Patienten in Speyer seit März galten am Mittwoch sieben als aktuell erkrankt. Zwei sind verstorben.