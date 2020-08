In der Stadt Speyer wird ab Montag eine Testmöglichkeit auf Corona für Rückkehrer aus dem Urlaub geschaffen. Sie ist in der Halle 101 eingerichtet und montags, mittwochs und freitags, 16 bis 19 Uhr, geöffnet. Das hat die Pressesprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Erstmals ist die Einrichtung am Montag, 10. August, geöffnet. Die Besucher müssen vorab einen Termin vereinbaren über die Telefon-Hotline des DRK. Die Nummer lautet 06232 600214. Die Hotline ist laut Eschenbach von Montag bis Freitag, immer von 9 bis 14 Uhr, besetzt. Die Tests sind kostenlos. Mitbringen müssen die Besucher aber einen Nachweis, dass sie weg waren. Buchungsbestätigung oder Flugtickets seien dafür geeignet. Die Teststation bleibt vorläufig für zwei Wochen geöffnet.