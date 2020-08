Von den 75 Tests auf das Coronavirus, die am Montag im für Reiserückkehrer wiedereröffneten Abstrichzentrum in der Halle 101 durchgeführt wurden, sind 73 negativ. Das teilte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach am Mittwoch mit. Zwei Testergebnisse stehen demnach noch aus. Wie berichtet, haben Reiserückkehrer in Speyer seit Montag die Möglichkeit, sich kostenlos auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus testen zu lassen. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage, ob Urlaubsrückkehrer mehrere Male getestet werden, teilte Eschenbach mit, dass das Bundesgesundheitsministerium eine zweite Testung nach fünf bis sieben Tagen empfehle, die Stadtverwaltung allerdings keinen Einfluss darauf habe, ob die Betroffenen dieser Empfehlung nachkommen. Rückkehrer aus Risikogebieten könnte das zuständige Gesundheitsamt jedoch zu einem weiteren Corona-Test verpflichten.

Neue Fälle in Stadt und Krankenhäusern

In der Stadt ist derweil die Anzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen am dritten Tag in Folge leicht gestiegen: Die Stadtverwaltung meldete am Mittwoch einen Neuzugang. In der vergangenen Woche war es lediglich ein neuer Fall gewesen. Somit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 123 Speyerer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 36 Personen befanden sich am Mittwoch in Quarantäne – das sind neun mehr als am Vortag und 16 mehr als am Montag. Es handele sich überwiegend um Kontaktpersonen der sieben neuen Infektionsfälle seit Montag, erklärte Stadt-Sprecherin Eschenbach den Anstieg auf Anfrage. Nach wie vor sind seit Ausbruch der Pandemie bisher zwei Speyerer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Im Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus wird nach Angaben von Sprecherin Susanne Liebold seit Mittwoch ein Patient mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt. Zuvor habe es wochenlang keine Corona-Fälle in dem Krankenhaus gegeben. Im St.-Vincentius-Krankenhaus liegen derzeit ein Patient mit einer bestätigten Covid-19-Erkrankung sowie fünf Verdachtsfälle auf der Normalstation, wie Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer mitteilt.