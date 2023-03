Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sommer-Interview: Was ist anders in diesem Corona-Sommer? Was haben wir gelernt? Wie gehen wir mit der neuen Normalität um? Solche und andere Fragen hat Ellen Korelus-Bruder spontan in Speyer gestellt. Heute hat sie auf dem Königsplatz mit Ute (77) und Helmut (88) Wurst gesprochen.

Frau und Herr Wurst, geht es jetzt vom Parkplatz auf dem Königsplatz direkt in die Stadt?

Nein. Wir wollen in den Alten Stadtsaal, unser Enkelkind auf der Bühne bewundern.