Unbekannte haben in der Nacht von Freitag au Samstag in zwei Straßen in Speyer Reifen von rund 20 Fahrzeugen zerstochen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Betroffen waren demnach Fahrzeuge in der Fuchsweiher- und Lindenstraße in Speyer-Süd. Die Täter zerstachen zwischen Freitag, 19.45 Uhr, und Samstag, 0.45 Uhr, mindestens einen Reifen pro Fahrzeug. Den Schaden beziffern die Beamten mit rund 2000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.