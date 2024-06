Reifenstecher haben in Speyer zugeschlagen. Im Zeitraum von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, kam es laut Polizei zu einer Serie an Sachbeschädigungen in der Eichendorffstraße. Bislang noch unbekannte Täter zerstachen an insgesamt 13 geparkten Autos jeweils einen Fahrzeugreifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.