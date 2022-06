Speyerer Landwirte und Jäger hatten kürzlich den verstärkten Einsatz von Drohnen für die Zeit der Heu-Ernte angekündigt. Ziel: Rehkitze aufspüren, die noch Nesthocker sind und vom Mähdrescher getötet werden könnten. Der Einsatz der neuen Technik hat sich jetzt ausgezahlt, berichtet Helmut Hanten, Landwirt aus Speyer-Nord. Sein Sohn Sebastian und Tim Ballreich (Dudenhofen) hätten morgens um 5 Uhr drei Kitze aufgespürt und in Sicherheit bringen können: eines in einem an die A61 angrenzenden Feld in Speyer-Nord, zwei in Speyer-Süd bei der Schiffswerft. Das Bild zeigt Sebastian Hanten, der ein in Gras gehülltes Kitz trägt. Es sei nach der Mahd wieder auf den Acker gesetzt und von seiner Mutter gleich betreut worden. Die Heu-Ernte sei nun fast abgeschlossen, so Hanten.