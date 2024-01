Am Wochenende konnten sich 105 Kinder und Jugendliche aus der Vorderpfalz beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ messen.

Mina Karoumi ist zwölf Jahre alt, bald wird sie 13. Stolz sitzt die junge Musikerin mit irakischen Wurzeln vor dem Wettbewerbsbanner, hält ihre Gitarre im Schoß und freut sich über ihren Erfolg: 23 Punkte, einen ersten Preis, hat Mina für ihr Gitarren-Solo von der Jury erhalten. Im Frühling darf sie ihr Können beim Landeswettbewerb beweisen. Ihre Mutter, Großmutter und große Schwester stärkten der Schülerin den ganzen Tag über den Rücken und sind stolz.

„Die Kinder sind am coolsten, ihre Eltern und Lehrer sind angespannter“, beobachtet Angela Bauer jedes Jahr aufs Neue. Sie ist Leiterin der städtischen Musikschule und organisiert den Regionalwettbewerb schon zum zwölften Mal. Die 61. Ausgabe des Musikwettbewerbs startete mit nur knapp über 100 Anmeldungen, aber dafür nicht mit weniger Enthusiasmus. „Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, dem Kreis Bad Dürkheim und dem Rhein-Pfalz-Kreis machen am Wochenende mit“, sagt Bauer.

Jedes Jahr andere Wertungen

2024 werden vier- bis achthändige Klavierdarbietungen geprüft, genauso wie Duo-Auftritte eines Streichinstruments mit Klavierbegleitung sowie Gitarren-Soli. Auch Blasinstrumente treten im Duo mit dem Klavier auf, werden aber als Solo-Instrument bewertet. Für die Orgel-Ausschreibung gab es keine Anmeldungen, die Gesangs- und Schlagzeug-Wertung wurde wegen der geringen Zahl an Bewerbungen an einen anderen Regionalwettbewerb abgegeben. Über die rege Teilnahme in einer bestimmten Kategorie freut sich die Musikschulleiterin dennoch besonders: „Wir sind begeistert, dass so viele Jugendliche und Kinder mit ihrem Blasinstrument antreten.“ Bei der Registrierung haben die Musiker ein leichtes Spiel gehabt: Der gesamte Vorgang verläuft zum ersten Mal online. In der passenden App können Interessierte das Programm und später auch die Ergebnisbekanntgaben mitverfolgen.

Geprüft werden die jungen Musiker jeweils von einer instrumentspezifischen Jury. In den verschiedenen Jurys sitzen „keine Lehrer aus dem Haus“, da einige Schüler der Musikschule ebenfalls am Wettbewerb teilnehmen, erklärt Bauer. Aus umliegenden Musikschulen seien die Juroren schließlich angereist, und aus dem in Ludwigshafen ansässigen Orchester, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, hätten sich zwei Kollegen für die Blasinstrument-Jury verpflichtet.

Der perfekte Duo-Auftritt

Volker Hafner war bis 2016 stellvertretender Musikschulleiter und kennt das typische Gewusel an den Wettbewerbstagen. Er unterrichtete Klavier und begleitete seine Schüler, Sänger oder Instrumentalisten bei „Jugend musiziert“. Da auch dieses Jahr viele Klavierbegleitungen – innerhalb und außerhalb der Wertung – zu erleben sind, verrät der Pianist ein paar Tipps für den perfekten Duo-Auftritt. „Beide müssen sich zusammenraufen und aufeinander eingehen. Der Klavierspieler sollte sich dem Solisten unterordnen können, ihn rhythmisch und dynamisch unterstützen“, erklärt er und fügt hinzu: „Die Chemie und das Vertrauen müssen einfach stimmen – sonst spielen beide Musiker im schlimmsten Fall gegeneinander.“

Diese Gedanken hat sich Mina Karoumi bei ihrem Gitarren-Solo nicht machen müssen, denn sie trat alleine auf. Nach der Ergebnisbekanntgabe im Ballettsaal ist die Schülerin erleichtert, dass sie den langen Wettbewerbstag erfolgreich gemeistert hat. Ab der zweiten Altersgruppe können die Teilnehmer eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Mainz bekommen. Ab der dritten Altersgruppe, zu der Mina gehört, können sich die Musiker zwischen dem 14. und 17. März eine Teilnahme am Bundeswettbewerb erspielen.

Ergebnisse der Teilnehmenden aus der Region Speyer

Querflöte

Altersgruppe II:

Anna Dingenouts (Hanhofen) 21 Punkte 1. Preis, mit Claudia Hammar, Klavier (Ludwigshafen)

Altersgruppe III:

Theresa Langhoff (Speyer) 19 Punkte 2. Preis, mit Katharina Vollhardt-Dyck, Klavier (Eppelheim)

Oboe

Altersgruppe III:

Lea Schweizer (Römerberg), Oboe 24 Punkte 1. Preis Weiterleitung zum Landeswettbewerb, Judith Schweizer (Römerberg), Klavier 24 Punkte 1. Preis

Duo: Klavier und

ein Streichinstrument

Altersgruppe II:

Edda Münchbach (Speyer), Viola, Raphael Otte (Speyer), Klavier 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung

Mathilda Schwake (Waldsee), Violine, Elisaveta Konrad (Waldsee), Klavier 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung

Lea Schweizer (Römerberg), Klavier, Katja Schweizer (Römerberg), Violine 22 Punkte 1. Preis

Hannah Krüger (Speyer), Klavier, Emilia Krüger (Speyer), Violoncello 20 Punkte 2. Preis

Altersgruppe III:

Johannes Malpricht (Waldsee), Klavier, Carl Münchbach (Speyer), Violine, 25 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung

Altersgruppe V:

Maren Allgeier (Speyer), Viola, Toni Hans Farian (Ludwigshafen), Klavier 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung

Judith Schweizer (Römerberg), Violine, Felix Doser (Harthausen), Klavier 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung

Fagott

Altersgruppe Ib:

Jakob Habermehl (Speyer), Fagott 25 Punkte 1. Preis, mit Julius Habermehl (Speyer), Klavier 24 Punkte 1. Preis

Altersgruppe III:

Leo Schönke (Frankenthal), Fagott 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung, mit Monika Döring-Wulfert (Dudenhofen), Klavier

Punkte

Altersgruppe I ist nur beim Regionalwettbewerb dabei, 1. Preis & Teilnahme Landeswettbewerb: 23 bis 25 Punkte, 1. Preis: 21 bis 22 Punkte, 2. Preis: 17 bis 20 Punkte, 3. Preis: 13 bis 16 Punkte.

Weitere Infos zum Wettbewerb unter www.jugend-musiziert.org