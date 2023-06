Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gründung einer Regionalwert AG Pfalz nimmt Fahrt auf. Die Initiatoren hinter der geplanten Bürgeraktiengesellschaft, die lokale Wertschöpfungsketten fördern will, benötigen allerdings 15.000 Euro, um ihre Idee in die Tat umzusetzen. Dafür klopfen sie auch bei der Stadt Speyer an – was diese in eine Zwickmühle katapultiert.

15.000 Euro für 150.000 Euro: So hat es Hannah Heller, Stadtratsmitglied und Sprecherin der Grünen-Fraktion, auf den Punkt gebracht. Wenn sie und die anderen zehn Initiatoren