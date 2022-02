Mehr als verdoppelt haben die Initiatoren der Regionalwert AG Pfalz ihr Ziel bei einer Crowdfunding-Aktion. Statt der erhofften 5000 Euro Startkapital für die Gründung der Aktiengesellschaft sind mehr als 11.000 Euro zusammengekommen.

155 Unterstützerinnen und Unterstützer haben insgesamt 11.338,33 Euro über das Crowdfunding-Portal der Stadtwerke Speyer (SWS) „Speyer Crowd“ gegeben. Als Ziel ausgegeben hatten die Initiatoren, bis Ende Januar einen Betrag in Höhe von 5000 Euro zusammenzubekommen. Mit der finanziellen Hilfe wollen die Initiatoren Fördermittel in Höhe von 150.000 Euro bei der Europäischen Union beantragen, um damit die Gründung der Regionalwert AG voranzutreiben.

Ziel dieser Aktiengesellschaft, die es bereits in anderen Städten in Deutschland gibt, ist es, kleine und mittlere Bio-Betriebe, etwa Bauernhöfe, Lebensmittelproduzenten oder Gastronomen in der Region finanziell zu unterstützen. Dafür verkauft die AG Aktien. Potenzielle Partnerbetriebe aus der Pfalz haben laut Initiativen-Sprecherin Elise Kissling schon Interesse an einer Zusammenarbeit angekündigt. „Wenn alles nach Plan läuft, wird eine künftige Regionalwert AG Pfalz schon 2023 in solche Betriebe investieren können“, so Kissling. Mehr Infos gibt es unter www.initiative-rwag-pfalz.de.