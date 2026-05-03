Der TSV Speyer spielt auch in der nächsten Saison in der Oberliga, weil er Eintracht Frankfurt im zweiten Aufstiegsspiel erneut unterlag. „Alle Sätze waren eng“, sagte Trainer Gerrit Jann nach dem 1:3: „Wir haben uns deutlich besser verkauft, waren deutlich besser.“ Im ersten Durchgang hielt der TSV schon lange mit, erarbeitete sich auch im zweiten etwas Vorsprung.

Im dritten Abschnitt drehte Speyer gar das Geschehen. Danach gewährte Coach Jann allen Akteuren Spielanteile und setzte sie auch auf ungewohnten Positionen ein: „Sie sollten Spaß haben. Die Stimmung war gut. Es gab schöne Ballwechsel, und wir haben Akzente gesetzt.“ Die Domstädter traten mit ähnlichem Aufgebot wie beim 0:3 am Freitag in Frankfurt an. Simon Hennicke bestritt allerdings ein Beachturnier. Nach dem geselligen Abschluss am Sonntag im Vereinsheim endet die Saison dann in ein paar Tagen mit einer Mannschaftsbesprechung.