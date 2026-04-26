Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt muss gegen die MSG HF Illtal im letzten Regionalliga-Heimspiel durch ein tiefes Tal gehen. Wie sich das Team danach wieder zurückkämpft.

Was für ein Auf und Ab und am Ende steht eine Punkteteilung. Unterhaltsam war die Darbietung für die 150 Fans nach einem Wechselbad der Gefühle allemal. Und am Ende sogar noch sehr spannend. Die Regionalliga-Handballer der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt haben sich in ihrem letzten Heimspiel von der MSG HF Illtal mit 27:27 (14:13) getrennt. Der Aufsteiger belegt nun mit 24:26 Punkten Rang neun.

Im Vorfeld der Partie war ob der eher geringeren Bedeutung des Resultats für die Erreichung der Saisonziele die Motivation beider Teams ein Thema. Nach dem Match lässt sich festhalten: Beide wehrten sich gegen eine Niederlage. Die Begegnung hatte mit einer 3:0-Führung für die HSG begonnen, die die Saarländer beim 4:4 rasch egalisiert hatten. Fortan setzen sich die Hausherren fast nach Belieben ab. 24. Spielminute: Simon Richter wirft das 14:7 für die Gastgeber; 42. Spielminute: Marius Merziger trifft zum 16:20 für die Gäste. Die Torbilanz von Dudenhofen/Schifferstadt in diesem knappen Drittel der Spielzeit lautet 2:13.

Abschiede stehen an

Nach dem Einbruch war der Kampfgeist der Schützlinge von HSG-Coach David Oetzel wieder geweckt. Indes, der Umschwung gelang noch nicht gleich. Bis zum 23:26 hatte Illtal die Nase vorne. Die Beharrlichkeit der HSG zahlte sich jedoch aus. Daniel Thilmann, Bastian Schleidweiler und Christopher Huber egalisierten innerhalb von 160 Sekunden zum 26:26. Huber stellte mit seinem siebten Treffer zum 27:27 den Endstand her.

Nuno Rebelo (10) und Dominik Aatz (7), im Vorfeld von Oetzel als gefährlichste Illtaler Angreifer ausgemacht, bestätigten dessen Einschätzung. Ohne deren Tore aus dem Rückraum hätten die HF kaum einen Zähler aus der Haßlocher Pfalzhalle mitnehmen können. Bastian Schleidweiler (7), Paul Schutzius (6) und Dominic Gerbes verabschiedeten sich von ihrem Heimpublikum. Das Trio gehört in der nächsten Spielzeit nicht mehr zum Aufgebot.