Nichts Überraschendes ergab sich beim Gastspiel des kommenden Meisters der Handball-Regionalliga der Männer in Haßloch.

„Sie waren uns in allen Belangen überlegen“, anerkannte Trainer David Oetzel die Vorstellung der Gäste. Der HV Vallendar spulte souverän sein Pensum ab und setzte sich wie erwartet bei der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt vor 210 Zuschauern mit 33:20 (19:10) durch. Bastian Schleidweiler warf noch den 3:3-Ausgleich für die HSG (6. Spielminute).

Danach zeigte der Spitzenreiter dem Aufsteiger deutlich die Grenzen auf. 3:8, 4:12, 7:17 – kurz vor dem Pausenpfiff war die Entscheidung bereits gefallen. „Das Spiel war im Prinzip jetzt schon durch“, so Oetzel. Er fand es schon beeindruckend, wie eiskalt die Rheinländer jeden Fehler sofort bestraften. Ungenaue Würfe, einige technische Fauxpas, schon war der wahrscheinliche Drittliga-Aufsteiger enteilt.

Taktik von Vallendar

Der HVV benötigt aus den finalen drei Begegnungen noch drei Punkte für den sicheren Sprung nach oben. Vallendar greift permanent mit einem siebten Feldspieler an und verzichtet dabei auf einen Torsteher. „Ich fand, wir haben das im stehenden Spiel phasenweise gut verteidigt“, analysierte Oetzel.

„Wir haben uns aber selbst um ein besseres Ergebnis gebracht, weil unsere Würfe auf das leere gegnerische Tor zu oft daneben gingen.“ Von acht Versuchen vor allem nach dem Seitenwechsel war nur einer erfolgreich. Er habe dies nicht speziell trainiert, im Laufe der Saison immer mal wieder eingestreut, da Vallendar dieses taktische Mittel als einzige Mannschaft praktiziere.

Kurios: Zwischen der 38. und 46. Spielminute gelang keiner Mannschaft ein Treffer. Linus Klatz erzielte mit dem 20:30 sein zweites und das letzte Tor für die Gastgeber. Klatz’ Leistung hob Oetzel zusammen mit der Vorstellung von Paul Wosien (3 Tore) und Dominic Gerbes (2) etwas hervor. Insgesamt sprach er von einer Standortbestimmung, vor allem für seine jüngeren Spieler, die die Unterschiede zwischen etablierten Teams und einem Neuling deutlich gemacht habe.