Es ist das Sahnehäubchen für eine erfolgreiche Spielzeit. „Wir wollten einen positiven Abschluss“, sagte Trainer David Oetzel.

„Mit dieser Platzierung hat niemand gerechnet. Die Jungs haben es verdient, zu feiern“, so Übungsleiter Oetzel. Denn sein Aufsteiger HSG Dudenhofen/ Schifferstadt siegte am Samstag beim HC St. Ingbert-Hassel mit 33:22 (15:14) und belegte in der Handball-Regionalliga der Männer mit 26:26 Punkten Rang sechs.

Als Patrick Müller das letzte Saisontor für die HSG erzielt hatte, die Partie gerade beendet war, wurde es emotional in der Rohrbachhalle. Für Paul Schutzius und Bastian Schleidweiler ist das Kapitel als aktive Spieler beendet. „Traurig“, berichtete Oetzel von der Stimmung zunächst, auch von der einen oder anderen Träne.

Gerbes bleibt

Aber die Mannschaft sei rasch zum Feiern übergegangen auf einer ausgelassenen Busfahrt zurück aus dem Saarland. Krise gegen Ende letzten Jahres gemeistert, super Rückrunde mit 16:10 Zählern, bestes Team des Pfälzischen Handball-Verbandes in der Regionalliga, die Bilanz kann sich sehen lassen. Und Dominic Gerbes hört nicht wie gemeldet komplett auf. Er tritt beruflich bedingt kürzer, bleibt der ersten Mannschaft aber erhalten.

Sportlich bot das Match nicht mehr allzu hohes Niveau. Der bereits feststehende Absteiger aus Hassel führte mit 11:9, weil die Gäste nur schwer zu ihrem Rhythmus fanden und viel zu viel verworfen haben. Paul Schutzius drehte den Spieß zum 11:13 um (25. Spielminute). Nach dem Seitenwechsel löste Tobias Weinerth Janik Kunz im HSG-Tor ab und hielt ein paar Bälle mehr.

Sager gefällt

Die Pfälzer verteidigten auch etwas besser. Trotz klarer Führung blieb das Geschehen bis zum 22:25 im Rahmen (50.).

Während die Hausherren körperlich „platt“ waren, nutzte Dudenhofen/Schifferstadt seine konditionellen Vorteile und legte mit seinem Tempospiel einen finalen 8:0-Lauf hin. Der Auftritt von Youngster Raphael Sager (zwei Tore) gefiel Oetzel.

Der erfolgreiche Neuling pausiert jetzt erst einmal. Oetzel trat am Sonntag einen Urlaub an. Anfang Juni treffen sich die Panther erstmals wieder, um das Organisatorische zu besprechen. Am 22. Juni steigt die HSG in die Vorbereitung auf die zweite Saison in der vierthöchsten Klasse ein.