„Das Spiel wird sehr schwer für uns“, vermutet Trainer David Oetzel von Regionalligist HSG Dudenhofen/Schifferstadt vor dem Gang zum HC St. Ingbert-Hassel.

Coach Oetzel begründet: „Da sich St. Ingbert bei seinem letzten Heimspiel noch einmal gut präsentieren und von den Zuschauern angemessen verabschieden will.“ Für ihn stellt das Saison-Halali eine letzte Herausforderung dar, obwohl es sportlich um nicht mehr allzu viel geht. Gastgeber HC St. Ingbert-Hassel steigt als Drittletzter ab.

Die HSG landet im Mittelfeld. Der Anpfiff am Samstag ertönt um 18 Uhr. Für Oetzel kommt zum Rundenabschluss der Zeitpunkt, um danke zu sagen. „Ich möchte mich explizit bei unseren Sponsoren, Helfern und Zuschauern bedanken, die uns über die Saison unterstützt haben. Ohne euch wäre eine Regionalliga bei der HSG nicht möglich.“

Oetzel selbstkritisch

Seiner Auswahl zollt er anerkennenden Respekt für das Engagement. „Bei uns sind sie weit mehr als nur Spieler und übernehmen auch sehr viele Aufgaben rund um die Mannschaft und den Verein. Das ist alles andere als selbstverständlich.“ Aber er blickt auch selbstkritisch auf das letzte Match zurück.

„Der Punktverlust geht ganz klar auf meine Kappe. Wir waren voll im Flow, und ich habe, auch im Zuge des letzten Heimspiels, in dem ich die Spielanteile verteilen wollte, zu früh zu viel gewechselt.“ Die HSG geriet beim 27:27 gegen MSG HF Illtal nach einer 14:7-Führung in nur 18 Minuten mit 16:20 in Rückstand und rettete am Schluss einen Zähler.

Illtal eiskalt

„Die vorübergehende Unordnung hat eine Mannschaft wie Illtal mit ihren guten Einzelspielern für sich nutzen können. Wir haben nach der Pause nur schwer zurück in die Partie gefunden.“ Im Saarland soll es am Samstag anders laufen. „Wir gehen das Spiel so wie jedes andere Rundenspiel an und wollen natürlich auch gewinnen. Unser Bus ist voll. Wir wollen die gute Stimmung noch einmal aufsaugen und unsere gute Saison bestätigen“, so Oetzel.

Hassel gewann in der Rückrunde nur gegen Saulheim und Offenbach. Im Hinspiel setzte sich Dudenhofen/ Schifferstadt mit 33:28 durch. Lars Gräbel warf damals 15 Tore. Beim 31:30 in Offenbach am letzten Wochenende traf er wieder 15-mal. „Lars Gräbel ist sicherlich der individuell stärkste Spieler in den Reihen von St. Ingbert, den es zu stoppen gilt. Aber gerade, wenn Spieler ihr letztes Spiel für einen Verein machen, müssen wir voll dagegenhalten, um das Spiel zu gewinnen“, lautet Oetzels Marschroute. Die HSG läuft mit unveränderter Formation auf.