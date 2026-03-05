HSG Dudenhofen/Schifferstadt will den Flow nutzen, aber Obacht: Der Gegner kommt mit beeindruckender Siegesserie. Der Trainer weiß, was zuletzt mit seiner Abwehr los war.

Es läuft aktuell gut bei den Regionalliga-Handballern der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt. Der Aufsteiger etabliert sich immer mehr im Mittelfeld und liegt vor der Abstiegszone. Am kommenden Samstag wird es wieder interessant, wenn um 19 Uhr der Tabellenvierte, die HSG Rhein-Nahe Bingen, in der Haßlocher Pfalzhalle gastiert. „Mit diesen Ausfällen, gerade auf der rechten Seite, sehe ich uns als großen Außenseiter. Das waren wir allerdings auch im Hinspiel. Damals kamen wir aus einer ergebnistechnisch negativen Phase“, sagte der Übungsleiter der Gastgeber, David Oetzel.

Die Pfälzer holten mit dem 29:29 einen nicht unbedingt erwarteten Punkt. Dieses Resultat macht Hoffnung: „Wir wollen uns auch am Wochenende gut präsentieren.“ Indes, die Rheinhessen gewannen zuletzt fünfmal in Serie. Aber Oetzel wähnt auch die Seinen nach dem 41:37 gegen Dansenberg im Flow.

Schutzius in Berlin

Eigentlich sind es Huber und Co gewohnt, nicht mit dem kompletten Kader anzutreten. Im Laufe der Spielzeit fehlten der HSG immer wieder wichtige Akteure. Diesmal weilt Paul Schutzius beruflich wieder in Berlin. Daniel Thilmann arbeitet. Finn Schutzius pausiert erneut wegen seiner Knieprobleme. Schließlich feierte er nach längerer Verletzungspause erst vor nicht allzu langer Zeit sein Comeback.

Es ist daher vollkommen richtig, vorsichtig zu sein und nicht zu viel zu riskieren. Kreisläufer Patrick Müller war krank: „Wir sind aber guter Dinge, dass er uns am Wochenende wieder unterstützen kann.“ Die Analyse des torreichen Treffens mit Dansenberg ergab eine nur durchwachsene Defensivleistung der HSG.

Diehl clever

„Unsere Hilfepositionen in der Abwehr waren am Wochenende ganz, ganz schlecht. Wir standen in den Zweikämpfen oft zu isoliert, kamen zu wenig zu Stoppfouls. Das wollen wir am Wochenende besser machen“, so der Übungsleiter, zumal Bingen in seinen Augen über sehr viel Wurfkraft aus dem Rückraum verfügt.

In erster Linie nennt er Johannes Sturm und den wieder genesenen Vincent Klug, der im Hinspiel noch fehlte. „Mit Sebastian Diehl besitzt Bingen zusätzlich einen sehr cleveren Regisseur, der das Spiel sehr gut lenkt.“ Und er dürfe die sehr massive, defensive Abwehr von Rhein-Nahe nicht vergessen, die Dudenhofen/Schifferstadt mit spielerischen Mitteln öffnen will.