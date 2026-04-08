Zum Tag für Miran gibt sich der kommende Meister in der Haßlocher Pfalzhalle die Ehre. Und ein schon feststehender Titelträger tritt ebenfalls an.

Regionalligist trifft am Samstag (19 Uhr) auf HV Vallendar. „Sie sind allen Mannschaften so überlegen, dass wir in dem Spiel gar nichts zu verlieren haben. Wir wollen uns zu Hause gut präsentieren. Es ist immerhin das vorletzte Heimspiel in der Saison“, sagte HSG-Übungsleiter David Oetzel. Der gesamte Heimspieltag der HSG steht unter der Benefizaktion für den an einer seltenen Stoffwechselkrankheit leidenden zweijährigen Miran und seine Familie aus Haßloch.

Der kombinierte Eintrittspreis für das Oberligaspiel der Damen, die sich ihrem Heimpublikum erstmals als Titelträger präsentieren (17 Uhr gegen SF Budenheim II) und das Herrenmatch beträgt zehn Euro, wovon zwei in die Spendenkasse gehen. Dazu kommt der Erlös aus Getränke- und Speisenverkauf. Los geht es um 15 Uhr mit der Begegnung der A-Juniorinnen gegen Landau. Auch die Pausen sind mit Unterhaltungsprogramm für die ganz Familie gefüllt.

Freier Gründonnerstag

Oetzel gab den Seinen am Gründonnerstag frei, bereitete sie ansonsten wie immer vor. „Um es Vallendar nicht so einfach zu machen, die Saison ist für uns noch nicht zu Ende, und wir wollen aus den letzten vier Spielen noch den ein oder anderen Sieg holen“, so der Coach. Die Rheinländer verloren bisher nur einmal und spielten einmal remis.

Sie führen das Tableau vier Spieltage vor Ultimo mit vier Zählern Vorsprung vor Zweibrücken an und werden sich im vorletzten Auswärtsmatch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Schon beim 20:37 im Hinspiel blieb Dudenhofen/ Schifferstadt chancenlos. Was macht Vallendar so überlegen?

„Sie haben super Entscheidungsspieler in íhren Reihen und spielen fast durchgängig sehr effizient Sieben gegen Sechs. Sie machen kaum Fehler und bestrafen im Umkehrschluss jeden kleinen Fehler des Gegners“, analysiert Oetzel. Bei der HSG kehrt Daniel Thilmann zurück. „Im Tor schauen wir, wie wir die letzten Spiele Tobi Weinerth unterstützt bekommen.“ Denn Niklas Weißbrod fällt mit einer Handgelenksverletzung aus. Noel Korn (Kreuzbandriss) läuft nicht mehr auf.