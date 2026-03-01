HSG Dudenhofen/Schifferstadt glückt ein ganz wichtiger Sieg. Auf einer entscheidenden Position geht es voran. Ein Bruderpaar steht nicht auf dem Zettel.

Noch nie hat Regionalligist HSG Dudenhofen/ Schifferstadt in dieser Saison so viele Tore geworfen und erst einmal so viele kassiert: Am Ende stand ein 41:37-Heimsieg im so eminent wichtigen Spiel gegen TuS Kaiserslautern-Dansenberg, das die Panther damit in der Tabelle überflügelten.

Zumindest in der Regionalliga erinnerte sich Trainer David Oetzel im Gespräch mit unserer Zeitung nicht an ein derartiges Scheibenschießen. In der Aufstiegssaison setzte sich Dudenhofen/Schifferstadt dagegen durchgängig mit 40 Treffern durch. Angesichts von bis zu vier Absteigern atmete er erst mal durch: „Wir haben Dansenberg überholt und weiter zwei Punkte Vorsprung auf Mundenheim, das auch gewonnen hat.“

Oetzel-Sieben im Flow

Coach Oetzel: „Jeder Sieg ist wichtig, insbesondere gegen direkte Konkurrenz. Wir sind aktuell ganz gut im Flow.“ Die HSG gab im kompletten Match den Ton an: „Wir hatten einen super Start.“ Nach dem 6:1 legte sie immer mindestens zwei und bis zu sieben Tore vor. Er monierte lediglich, dass die Panther den Sack nicht zumachten und so immer die Gefahr bestand, dass Dansenberg mit einer Serie wieder herankommt.

„Sie waren nicht mit voller Kapelle da“, räumte Oetzel krankheitsbedingte Ausfälle aufseiten des TuS ein. So glückte die Revanche für die Hinspielniederlage, als die Kaiserslauterer ebenfalls nicht in Bestbesetzung aufliefen: „Der Start hat uns Sicherheit gegeben, und wir haben verdient gewonnen.“

Weinerth bleibt

Blieb die hohe Anzahl an Gegentreffern: „In der ersten Halbzeit haben wir gut verteidigt“, meinte der Übungsleiter: „In der zweiten war es ein wildes, schnelles Spiel. Sonst wären ja nicht so viele Tore gefallen. Damit war ich natürlich nicht zufrieden.“ Er kündigte eine Videoanalyse in der Trainingswoche an.

Zudem stellte Dudenhofen/Schifferstadt Kontinuität auf der Torhüterposition her. Oldie Tobias Weinerth, Mitglied des Mannschaftsrats, sagte für die nächste Saison zu. Noel Korn bleibt zwar ebenfalls, fehlt aber in der kommenden Hinrunde aufgrund eines Auslandssemesters. Ohnehin sieht die HSG für seinen Nachwuchsmann viel Spielzeit in der zweiten Auswahl vor.

Diesmal Weißbrod

Oetzel, der das Team vor fünf Jahren unter seine Fittiche nahm, gab zu, dass diese Kontinuität im Kader für ihn mit den Ausschlag gab, an Bord zu bleiben. Gegen Dansenberg begann Weinerth im Gehäuse und wechselte sich in Hälfte zwei mit Niklas Weißbrod ab. Dieser vervollständigt mit Janik Kunz, einem weiteren Back-up, das haltende Quartett.

„Wir haben nicht das Budget wie andere Vereine in der Region“, begründete Oetzel den Dudenhofen-Schifferstadt Weg mit Eigengewächsen, die sich mit der HSG identifizierten, und zurückgeholten Akteuren. Dazu gehören auch die Chrust-Brüder Nils und Jakob vom abstiegsbedrohten Drittligisten TSG Haßloch: „Wir sind in ständigem Kontakt. Für die nächste Runde sind sie aber keine Option.“