„Wir haben um jeden Zentimeter gekämpft und wurden getragen durch Niklas Weißbrod und Chris Huber, die überragend gespielt haben“, sagte Trainer David Oetzel.

Regionalligist HSG Dudenhofen/ Schifferstadt gewann sein Heimspiel 28:26 (14:16) gegen HSG Rhein-Nahe Bingen. Coach Oetzel: „Durch unsere zweite Halbzeit ist der Sieg meiner Meinung nach verdient.“ Die Spielanteile waren vor 120 Zuschauern über das gesamte Match verteilt, mit Vorteilen für die Gäste in Durchgang eins und für die Hausherren im letzten entscheidenden Drittel der Partie.

Nach einer Viertelstunde lagen die Einheimischen mit 6:9 zurück. „Wir haben im Angriff zu viele Fehler gemacht und zu viele Chancen liegen lassen. Dadurch kam Bingen immer wieder zu leichten Toren“, analysierte Oetzel. Der überragende Werfer Huber, er traf zwölf Mal, davon zwei Siebenmeter, egalisierte zum 10:10 (21.).

Entscheider Huber

„Chris war der überragende Feldspieler. Er hat fast alle Entscheidungen getroffen, entweder selbst Tore erzielt oder unser gutes Kreisläuferspiel initiiert“, sah der Übungsleiter im Routinier einen der beiden Unterschiedsspieler. Indes, beim 12:15 durch Luca Hofstetter lagen die Oetzel-Schützlinge doch wieder deutlicher zurück.

Oetzel besprach mit den Seinen beim Pausentee noch einmal kurz den Matchplan und gab die Order mit, weiterhin daran festzuhalten. Eine Veranlassung, viel zu ändern gab, es nicht. Der Erfolg stellte sich ein. Der Wiederauftakt funktionierte. Die HSG egalisierte den Rückstand rasch. Jetzt nahm Schlussmann Niklas Weißbrod, der nach 20 Minuten Tobias Weinerth zwischen den Pfosten ablöste, Gästeangreifer Johannes Sturm kurz hintereinander zwei Strafwürfe weg und meisterte später einen dritten.

Weißbrod toll

„Gegen einen Verein, bei dem Niklas mehrere Jahre gespielt hat, war das ein ganz besonderes Match. Es freut mich, dass er eine tolle Leistung zeigen konnte“, lobte Oetzel. Das Geschehen wogte auf Augenhöhe bis zum 19:20 (43.) hin und her. Mit einem 4:0-Lauf bog Dudenhofen/Schifferstadt auf die Siegerstraße ein.

Dominic Gerbes (vier Treffer), der bereits zum 23:20 einnetzte, stellte mit dem 26:22 (56.) den ersten Vier-Tore-Abstand her. Aber es wurde spannend. Bingen setzte in der Abwehr auf eine doppelte Manndeckung und griff mit sieben Feldspielern gegen sechs Verteidiger an. Es roch förmlich beim 27:26 nach einer Wiederholung des Hinspielremis. Weißbrod verhinderte den Ausgleich. Kreisläufer Bastian Schleidweiler beendete zwölf Sekunden vor dem Abpfiff mit seinem zweiten Tor zum 28:26 alle Zweifel.