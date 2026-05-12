Zum Rundenauftakt lief bei den Regionalliga-70-ern des TC Dudenhofen gegen TC Rotenbühl Saarbrücken wenig zusammen.

Die Spargeldörfler unterlagen dem stark besetzten Team des Saarland-Vertreters mit 0:6. „In den Einzeln fehlte uns bei zwei knapp verlorenen Matchtiebreaks einfach das Quäntchen Glück, um in den Doppeln noch etwas herauszuholen“, sagte TCD-Kapitän Werner Meyer. Auf der Spitzenposition verlor Michael Laux 3:6, 1:6.

Auch Norbert Kaltz blieb beim 1:6, 2:6 ohne Siegchance. Auf Position zwei kämpfte Meyer auf Augenhöhe, führte in Durchgang eins 5:4, um letztlich mit 5:7 den Kürzeren zu ziehen: Meyer: „Er hat in der Schlussphase perfekt gespielt, und mir sind einfach zu viele Fehler unterlaufen.“ Den zweiten Satz holte sich der Einheimische 6:3, ehe er den auf Messers Schneide stehenden Championstiebreak mit 8:10 verlor.

Bohrer fightet

Auch Bernd Bohrer lieferte einen beherzten Fight, gewann den ersten Satz mit 6:3, verlor den zweiten Abschnitt 3:6, um das Entscheidungsspiel ebenfalls etwas unglücklich mit 8:10 abzugeben. Das Doppel Laux/Meyer schien auf der Siegerstraße, als Laux, wegen Verletzung gehandicapt, aufgab. Die Paarung Kaltz/Helmut Hauck erkannte die Überlegenheit ihrer starken Widersacher an. „Es war mehr drin. Wir wurden etwas unter Wert geschlagen, hätten durchaus den einen oder anderen Punkt mitnehmen können“, bilanzierte Kapitän Meyer.