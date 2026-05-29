Der TSV Speyer spielt nächste Runde mit der B-Jugend in der Regionalliga Südwest – ein neues Kapitel in der Vereinschronik. Trainer und Spieler ordnen den Erfolg ein.

Nur wenige Klubs der Umgebung bieten Regionalligahandball. Der TSV gehört nun zu ihnen. Bei dem Speyerer Verein liegen diese Zeiten nur noch in schwammiger Erinnerung. Seit Bestehen der aktuellen Struktur kommt es nun sogar zur Premiere: „Es liegt auf jeden Fall Jahrzehnte zurück. Selbst die Ältesten aus dem Verein können sich kaum an eine Regionalliga-Saison des TSV erinnern“, erzählt Cheftrainer Tim Seitz dieser Zeitung – umso besonderer für Verein und Spieler, die in der kommenden Saison in der bundesweit zweithöchsten Spielklasse auflaufen.

Seitz sieht in dem Erfolg vor allem das Ergebnis einer langen Entwicklung: „Das war im Endeffekt der dritte Anlauf auf die Regionalliga. Das langfristige sportliche Ziel war, die Jungs so zu entwickeln, dass sie die Regionalliga-Qualifikation bestehen können. Das haben wir jetzt geschafft.“ Der TSV versuchte sich unter Seitz bereits in den letzten Jahren an der Qualifikation, scheiterte jedoch zwei Mal mit der C-Jugend.

Schlichting sieht Entwicklung

Rückraum-Spieler Julius Seitz blickt als junger Jahrgang auf die letztjährige Qualifikation zurück, die misslang: „Das war schon hart, da wir letztes Jahr als Favorit angetreten sind.“ Co-Trainer Tom Schlichting sieht darin jedoch auch Positives: „Die Jungs haben aus den letzten Quali-Niederlagen gelernt und die diesjährige Underdog-Rolle genutzt.“

Auch wenn das Vorhaben glückte, einen einfachen Weg beschritten die Speyerer nicht. Sie gingen trotz starker Leistungen durch die Hintertür einer zweiten Qualifikationsrunde. „Wir haben es oft sehr knapp gemacht. Das hat die Spannung natürlich gesteigert“, teilt Linksaußen Fin Benkel seine Eindrücke mit.

Doppelfunktion Osthalle

Ein Thema, das die Regionalliga mit sich bringt, lautet Harz-Pflicht. Die Osthalle als Austragungsort der Heimspiele der Kobras fungiert in erster Linie als Schulturnhalle der IGS Speyer. „Die mündliche Zusage der Stadt für das Harzen besteht. Wir haben ein Reinigungskonzept vorgelegt und Maßnahmen vorgenommen. Die Signale sehen gut aus“, blickt Trainer und Abteilungsleiter Seitz zuversichtlich auf die Zulassung.

Neben der Umstellung auf das Spiel mit Harz, erwartet die TSV-Handballer eine gezielte Vorbereitung: „Die Trainingsqualität werden wir hochhalten müssen. Vier Mal Training steht in der Woche an, davon einmal Athletiktraining“, stellt das Trainerteam klar. Hinzu kommen die langen Auswärtsfahrten.

Eigengewächs Fleischmann

Spieler Hannes Fleischmann, der schon immer für den TSV aufläuft, voller Vorfreude: „Wir werden unser Bestes geben und die Saison mit Harz genießen.“ Torhüter Simon Kabs gehört zu den Jüngeren im Team und meint: „Das wird ein cooles Erlebnis.“ Für das Team ist die Regionalliga ein Novum und gleichzeitig eine Herausforderung.

Sowohl Spieler, als auch Trainer geben als Wunschziel das Erreichen der Meisterrunde an. Seitz erklärt selbstbewusst: „Mit der Qualität des Kaders wären wir dazu fähig“, relativiert jedoch: „Die Zielsetzung hängt auch von der Gruppenkonstellation ab, die noch ungewiss ist.“ Klar ist, das Abenteuer Regionalliga bedeutet für den TSV Speyer jetzt schon einen Erfolg zum Festhalten.